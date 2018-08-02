Француза Пэра оштрафовали 6,5 тысяч долларов за истерику в Вашингтоне

Француз Бенуа Пэр оштрафован за неспортивное поведение во время матча первого круга турнира в Вашингтоне, сообщает AFP.

Теннисисту придется заплатить 16,5 тысяч долларов за излишюю эмоциональность. Эта сумма вдвое превышает премиальные спортсмена за участие в турнире.

Француз уступил киприоту Маркосу Багдатису (3:6, 6:3, 2:6) и завершил выступление на турнире в Вашингтоне. Во время матча Пэр излишне эмоционально реагировал на собственные промахи,ломая ракетки и нецензурно выражась.