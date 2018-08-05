Финал турнира в Вашингтоне станет самым молодым за 11 лет

Финальный матч турнира ATP в Вашингтоне станет самым молодым за 11 лет, информирует пресс-служба тура.

За титул поспорят немец Александр Зверев (21 год) и австралиец Алекс де Минаур (19 лет). В 2007 году в финале турнира в Индиан-Уэллсе сошлись 20-летний испанец Рафаэль Надаль и 19-летний серб Новак Джокович.

Ранее теннисисты встречались в феврале текущего года в 1/8 финала Кубка Дэвиса, где победу в упорном поединке одержал Зверев со счетом 7:5, 4:6, 4:6, 6:3,7:6 (7:4). Встреча длилась почти 4 часа.