Федереру понадобилось полтора часа на выход в третий круг Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах разобрался со словацким теннисистом Лукашем Лацко (6:4, 6:4, 6:1) и вышел в третий круг Уимблдона. Для победы Федереру понадобилось всего 1 час и 29 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Лукаш Лацко (Словакия) - 6:4, 6:4, 6:1

В следующей стадии турнира швейцарец встретится с победителем противостояния Иво Карлович (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).