Федерер потеряет первую строчку рейтинга АТР из-за поражения от Чорича

Швейцарец Роджер Федерер потеряет первую строчку рейтинга АТР из-за поражения от хорваты Борны Чорича в финале турнира в Халле (Германия).

Отметим, что Федерер лишь недавно обосновался на вершине рейтинга - после успешного турнира в Штутгарте в конце прошлой недели. Теперь же из-за поражения в финале тура в Халле на первое место вернется Рафаэль Надаль, а Федерер опустится на вторую строчку.

Таким образом, на Умиблдон, который пройдет со 2 по 15 июля, первой ракеткой мира приедет Надаль.