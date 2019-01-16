Федерер переиграл Эванса и вышел в третий круг Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер переиграл англичанина Дэниэла Эванса в матче второго круга одиночного разряда Australian Open.

Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом на турнире в Австралии, а Раду Албот уступил Фернандо Вердаско. Обе встречи прошли в рамках второго круга одиночного разряда Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3

Марин Чилич (Хорватия, 6) - Маккензи Макдональд (США) - 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания, 26) - Раду Албот (Молдавия) - 6:1, 7:6 (7:2), 6:3

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