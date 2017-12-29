Федерер и Серена Уильямс – лучшие спортсмены года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) второй год подряд признала теннисиста Роджера Федерера и теннисистку Серену Уильямс – лучшими спортсменами 2017 года.

За кандидатуру 36-летнего швейцарца проголосовало около 20 процентов опрошенных. В пользу американки свои голоса отдали около 14 процентов респондентов. Всего в голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.

Лучший спортсмен

1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19,94 процента)

2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16,94)

3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11,39)

4. Льюис Хэмилтон ("Формула-1") – 358 (7,69)

5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7,54)

Лучшая спортсменка

1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13,99 процента)

2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13,56)

3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10,64)

4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9,5)

5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7,54)