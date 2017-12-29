Федерер и Серена Уильямс – лучшие спортсмены года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) второй год подряд признала теннисиста Роджера Федерера и теннисистку Серену Уильямс – лучшими спортсменами 2017 года.
За кандидатуру 36-летнего швейцарца проголосовало около 20 процентов опрошенных. В пользу американки свои голоса отдали около 14 процентов респондентов. Всего в голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.
Лучший спортсмен
1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19,94 процента)
2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16,94)
3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11,39)
4. Льюис Хэмилтон ("Формула-1") – 358 (7,69)
5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7,54)
Лучшая спортсменка
1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13,99 процента)
2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13,56)
3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10,64)
4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9,5)
5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7,54)
oleg.bob
За что Серена?
05:52
Бней Иегуда
Фуркад тоже должен быть выше и Месси, и Нади. Сундбю, как лучший лыжник, на уровне их.
23:13 29 декабря
Бней Иегуда
У женщин 1 место Серены не вызывает сомнений. На второе можно было Ледеки поставить. Или Дальмайер. Далее Феликс, Хоссу, Гарбин и Халеп. Много достойных. И Венг и Бьорген. У мужчин первые 2 места совпадают с моей версией. На 3 поставил бы Кросби, Хэмилтона можно в 4. Карсена 5. Месси и Надаль ниже. Но опять же дискасс, все достойны.) и ещё много много кандидатов.))
22:43 29 декабря
Boooom
На счет Сирены согласен, а вот Федерер это странно
22:36 29 декабря
Thomas_Boy_
Крупнейший в прямом смысле этого слова.
22:18 29 декабря
Хрю-хрю
ЧМОка счастлив! Но все нормальные люди понимают, что Серена Уильямс - крупнейший позор в истории женского тенниса.
21:53 29 декабря
Бней Иегуда
Серена вне конкуренции.)) Самая популярная и любимая спортсменка мира!)) Даже в декрете!)) Ну и не забываем про побитие многих рекордов, в том числе на АО.)) Так что, всё справедливо!)) 5 раз признаётся лучшей спортсменкой мира, если не ошибаюсь...) А следовательно лучшая спортсменка вообще в истории!)
21:49 29 декабря
andyk82
Мдааа...Такое ощущение, что голосовало более ста Чмок из 112 стран мира
21:42 29 декабря
Диванник
А разве Серена в этом году играла?
21:30 29 декабря