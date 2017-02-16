Эжени Бушар: "Парень, которому я проспорила свидание, оказался милым"

Канадская теннисистка Эжени Бушар сообщила, что переживала по поводу предстоящего свидания с неизвестным фанатом. Спортсменка проиграла спор болельщику, который попросил ее о рандеву в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс" над "Атлантой Фэлконс" в финальном матче NFL.

Бушар, проиграв спор ("Пэтриотс" выиграли Супербоул, отставая перед заключительной четвертью на 19 очков), сдержала слово и повела молодого человека на баскетбольный матч.

– Я не могла отказаться от своих слов после такого внимания со стороны СМИ, – приводит The Telegraph слова Бушар. – Я переживала, потому что увидела фото Тайгера Вудса, открыв страницу этого парня. Я думала о том, как он выглядит и что будет. Но он оказался милым.

Бушар провела свидание с фанатом на матче "Бруклина"