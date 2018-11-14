Эжени Бушар горяча на песке. Канадская теннисистка поднимет вам настроение

Канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала новую фотографию в Инстаграме. "Достаточно 0 долларов, чтобы беспокоиться о себе", – написала девушка.

Подписчики оставили несколько интересных комментариев под фото Бушар:

– Эта естественная красота сводит меня с ума!

– Ангел спустился с небес. Прекрасная.

– Восхитительная девушка. Как с тобой можно увидеться?

– Цвет купальника настоящей канадки.

24-летняя спортсменка занимает 88-ю позицию в мировом рейтинге. Является финалисткой турнира Большого шлема 2014 года.