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Эжени Бушар горяча на песке. Канадская теннисистка поднимет вам настроение

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Канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала новую фотографию в Инстаграме. "Достаточно 0 долларов, чтобы беспокоиться о себе", – написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It costs $0 to worry about yourself :) :) :)

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard) 13 Ноя 2018 в 11:30 PST

 

Подписчики оставили несколько интересных комментариев под фото Бушар:

– Эта естественная красота сводит меня с ума!

– Ангел спустился с небес. Прекрасная.

– Восхитительная девушка. Как с тобой можно увидеться?

– Цвет купальника настоящей канадки.

24-летняя спортсменка занимает 88-ю позицию в мировом рейтинге. Является финалисткой турнира Большого шлема 2014 года.

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