Эжени Бушар горяча на песке. Канадская теннисистка поднимет вам настроение

Канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала новую фотографию в Инстаграме. "Достаточно 0 долларов, чтобы беспокоиться о себе", – написала девушка.
Подписчики оставили несколько интересных комментариев под фото Бушар:
– Эта естественная красота сводит меня с ума!
– Ангел спустился с небес. Прекрасная.
– Восхитительная девушка. Как с тобой можно увидеться?
– Цвет купальника настоящей канадки.
24-летняя спортсменка занимает 88-ю позицию в мировом рейтинге. Является финалисткой турнира Большого шлема 2014 года.
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