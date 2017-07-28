15:58 | ТЕННИС

Евгений Кафельников: "Я попал в ад. Наркотики"

Твиттер Евгения Кафельникова. Фото twitter.com/KYevgeni Твиттер Евгения Кафельникова. Фото twitter.com/KYevgeni
Твиттер Евгения Кафельникова. Фото twitter.com/KYevgeni
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в своем Твиттере с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Бывший спортсмен, который воспитывает 18-летнюю дочь Алесю, намекнул, что это связано с наркотиками.

– Не могу больше в себе держать!! Помогите, – написал в своем Твиттере Кафельников (пунктуация и орфография автора сохранены). – Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики.

Сообщение заканчивается двумя эмодзи – направленным вниз большим пальцем вниз и черепом со скрещенными костями.

На данный момент достоверность записи в Твиттере Кафельникова не установлена.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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alex13b

Евгений, желаю справиться со всеми бедами и проблемами.

17:49

marksan

Grumble79_____ А зачем своё горе напоказ всему миру выставлять, Вы не задумывались? Теперь даже я знаю, что Кафель со своей занятостью дочку забросил!

17:34

Millwall82

Знаете Дудь недавно брал у него интервью на спортсах (в гугле легко найти). И прямо спрашивал зачем его дочь связалась с репером Фараоном? Тот в красках доказывал какой он замечательный парень. Вот и ответка прилетела.

17:24

Millwall82

А это он про дочь))))

17:22

Millwall82

Я то думал откуда и Кафеля такой порой перекос в мнениях и суждениях. Оказалось все на поверхности.

17:21

Andvaraforce

Посмотрите хотя бы пару клипов фараона и вам всё станет ясно. там наркота из монитора лезет. а она с ним тусовалась, соответственно жрала. вот о чём пишет Кафельников.

17:21

РСМ-1970

Комментарии т.е.

17:12

РСМ-1970

Ушлепки кометы пишут

17:11

Dimos.

Zello,,,,,, в англию , она же там карьеру продолжает ) папа походу тоже не в себе был когда такой твит в народ выкидывал

16:41

Grumble79

Большинство ниже отписавшихся. Какие же вы ущербные люди! У человека горе. Не боитесь, что ваша желчь по вам бумерангом ударит?

16:37

Logist

Проблемы у дочери - написано же "отец-неудачник"... Да, что-то не прет совсем Спартаку и его болелам - то дочь Пилипчука, то еще что-то. Наверное, действительно, перегуляли, отмечая чемпионство...

16:34

Zello

Dimos, ну в любом случае надо деньги собирать. Поможем ребенку! Куда деньги отправлять?

16:33

Dimos.

Zello,,,,,,, проблемы как раз у дочери

16:27

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

что не новость про болел срамтака, то или комедия или трагедия...

16:25

Zello

Спартачам нужно начинать помогать - деньги собирать. Учитывая что болельщиков народной команды в народе много, вполне реально собрать достаточную сумму. А денег нужно будет много - и на лечение, и на реабилитацию, и 18-летнюю Алесю надо поднимать и на ноги ставить ребенка... Вот и увидим сколько в стране реальных, настоящих спартачей...

16:25

Zello

Из-за последних неудач Спартака что ли?

16:11

Митяй Антибомж

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

16:11

KARIMOFF

о, как..это прикол?

16:02