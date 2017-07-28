Евгений Кафельников: "Я попал в ад. Наркотики"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в своем Твиттере с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Бывший спортсмен, который воспитывает 18-летнюю дочь Алесю, намекнул, что это связано с наркотиками.

– Не могу больше в себе держать!! Помогите, – написал в своем Твиттере Кафельников (пунктуация и орфография автора сохранены). – Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики.

Сообщение заканчивается двумя эмодзи – направленным вниз большим пальцем вниз и черепом со скрещенными костями.

На данный момент достоверность записи в Твиттере Кафельникова не установлена.