Евгений Кафельников: "Я попал в ад. Наркотики"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в своем Твиттере с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Бывший спортсмен, который воспитывает 18-летнюю дочь Алесю, намекнул, что это связано с наркотиками.
– Не могу больше в себе держать!! Помогите, – написал в своем Твиттере Кафельников (пунктуация и орфография автора сохранены). – Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики.
Сообщение заканчивается двумя эмодзи – направленным вниз большим пальцем вниз и черепом со скрещенными костями.
На данный момент достоверность записи в Твиттере Кафельникова не установлена.
alex13b
Евгений, желаю справиться со всеми бедами и проблемами.
17:49
marksan
Grumble79_____ А зачем своё горе напоказ всему миру выставлять, Вы не задумывались? Теперь даже я знаю, что Кафель со своей занятостью дочку забросил!
17:34
Millwall82
Знаете Дудь недавно брал у него интервью на спортсах (в гугле легко найти). И прямо спрашивал зачем его дочь связалась с репером Фараоном? Тот в красках доказывал какой он замечательный парень. Вот и ответка прилетела.
17:24
Millwall82
А это он про дочь))))
17:22
Millwall82
Я то думал откуда и Кафеля такой порой перекос в мнениях и суждениях. Оказалось все на поверхности.
17:21
Andvaraforce
Посмотрите хотя бы пару клипов фараона и вам всё станет ясно. там наркота из монитора лезет. а она с ним тусовалась, соответственно жрала. вот о чём пишет Кафельников.
17:21
РСМ-1970
Комментарии т.е.
17:12
РСМ-1970
Ушлепки кометы пишут
17:11
Dimos.
Zello,,,,,, в англию , она же там карьеру продолжает ) папа походу тоже не в себе был когда такой твит в народ выкидывал
16:41
Grumble79
Большинство ниже отписавшихся. Какие же вы ущербные люди! У человека горе. Не боитесь, что ваша желчь по вам бумерангом ударит?
16:37
Logist
Проблемы у дочери - написано же "отец-неудачник"... Да, что-то не прет совсем Спартаку и его болелам - то дочь Пилипчука, то еще что-то. Наверное, действительно, перегуляли, отмечая чемпионство...
16:34
Zello
Dimos, ну в любом случае надо деньги собирать. Поможем ребенку! Куда деньги отправлять?
16:33
Dimos.
Zello,,,,,,, проблемы как раз у дочери
16:27
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что не новость про болел срамтака, то или комедия или трагедия...
16:25
Zello
Спартачам нужно начинать помогать - деньги собирать. Учитывая что болельщиков народной команды в народе много, вполне реально собрать достаточную сумму. А денег нужно будет много - и на лечение, и на реабилитацию, и 18-летнюю Алесю надо поднимать и на ноги ставить ребенка... Вот и увидим сколько в стране реальных, настоящих спартачей...
16:25
Zello
Из-за последних неудач Спартака что ли?
16:11
Митяй Антибомж
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
16:11
KARIMOFF
о, как..это прикол?
16:02