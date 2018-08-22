Евгений Кафельников: "Приятно оказаться в числе кандидатов на попадание в Зал славы"

Российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что рад оказаться в числе претендентов на попадание в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

- Пока это ничего не означает, но мне приятно попасть в число номинантов, - цитирует ТАСС Кафельникова. - Это является признанием моих заслуг в теннисе, которых я добился за время своей карьеры.

Кафельников является олимпийским чемпионом 2000 года, а также обладателем Кубка Дэвиса 2002 года. На протяжении шести недель (3 мая - 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

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