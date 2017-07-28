Евгений Кафельников: "Никогда не стеснялся говорить о своих проблемах открыто"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников подчеркнул, что будет и дальше продолжать откровенно рассказывать о личных проблемах. Ранее бывший спортсмен с разностью в несколько часов оставил в Твиттере ряд записей о личных проблемах. Кафельников назвал себя плохим отцом и намекнул, что это может быть связано с наркотиками. Позднее его дочь Алеся заявила, что отец писал не о ней.

"Я никогда не стеснялся говорить о своих проблемах открыто. Буду и дальше так продолжать делать", – написал в Твиттере Кафельников.

"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?