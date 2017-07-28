20:52 | ТЕННИС

Евгений Кафельников: "Никогда не стеснялся говорить о своих проблемах открыто"

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников подчеркнул, что будет и дальше продолжать откровенно рассказывать о личных проблемах. Ранее бывший спортсмен с разностью в несколько часов оставил в Твиттере ряд записей о личных проблемах. Кафельников назвал себя плохим отцом и намекнул, что это может быть связано с наркотиками. Позднее его дочь Алеся заявила, что отец писал не о ней.

"Я никогда не стеснялся говорить о своих проблемах открыто. Буду и дальше так продолжать делать", – написал в Твиттере Кафельников.

"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Просто у него закончилось бухло и он просил помочь...лучше наркотиками...А плохой отец...ну пьет потому, что и дочь ТП воспитал...

22:04

edgar84

Теперь каждый твит Евгения будет новостью для СЭ)

21:32