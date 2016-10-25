Энди Маррэй: "Информация о терапевтических исключениях должна быть открытой"

Вторая ракетка мира Энди Маррэй высказал мнение, что информация о разрешении на применение запрещенных препаратов по терапевтическим исключениям (TUE) для спортсменов должна быть открытой. Ранее стало известно, что ВАДА разрешало употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам. Среди них было много медалистов Олимпиады в Рио: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн, российский боксер Миша Алоян и другие.

– Не вижу в терапевтических исключениях ничего плохого, но наверняка этим кто-то злоупотребляет, – цитирует The Telegraph Маррэя. – Пришло время раскрыть все TUE. Все должны знать, кто из спортсменов и по какой причине принимает эти препараты. Понятно, что многие будут недовольны этим предложением, поскольку хотят хранить в тайне свои медицинские документы, но раскрытие TUE поможет в прояснении многих вопросов.