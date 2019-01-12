Энди Маррей: "Есть определенные вещества, но мало что может сравниться с победой на Уимблдоне"

Британский игрок Энди Маррей, планирующий завершить в этом году свои выступления, рассказал, что для него может сравниться с теннисом.

– Наверное, есть определенные вещества, но вообще воссоздать кайф от победы на "Уимблдоне" или в Кубке Дэвиса невозможно, - приводит его слова The Guardian. - И как бы мне ни было больно после пяти поражений в финале в Мельбурне, это всегда меня мотивировало. Это заставляло меня двигаться, вставать и упорно работать.

Я не жду, что смогу это чем-то заменить. И, возможно, когда я закончу, я буду доволен более стабильной жизнью.

В плане кайфа для меня выделяются две вещи: второй "Уимблдон" и то, что я нес флаг на Олимпиаде. Это было за пределами корта. Но вообще вне корта мало что может сравниться с теннисом.

"Я не могу продолжать". Маррей уходит, вместе с ним - эпоха