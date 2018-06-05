Элисе Мертенс: "Халеп великолепная теннисистка"

Бельгийка Элисе Мертенс отметила, что в матче 4-го круга "Rolan Garros" против Симоны Халеп (2:6, 1:6) румынка была хороша как в атаке, так и в обороне.

- Симона провела прекрасный матч. Она великолепная теннисистка, - цитирует официальный сайт тура Мертенс. - Психологически она была очень хорошо готова. Халеп здорово действовала на корте. Она уверенно атаковала, но также здорово проявляла себя в обороне.

В 1/4 финала Халеп сыграет с Анжеликой Кербер, матч пройдет завтра и начнется в 12.00 по московскому времени.