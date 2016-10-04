Елена Брюховец: "Теперь Шараповой будет проще вернуться"

Бывшая теннисистка Елена Брюховец отметила, что в ситуации с дисквалификацией Марии Шараповой много спорных моментов. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Возвращение Шараповой – отличная новость для всего мирового тенниса. К Марии всегда было повышенное внимание со стороны, как зрителей, так и спонсоров. Шарапова – выдающаяся спортсменка, – сказала Брюховец. – Безусловно, после того, как срок дисквалификации был сокращен, вернуться будет значительно проще, нежели по истечении двух лет. Такое решение CAS – дополнительный бонус для Шараповой. Уверена, если Мария вернется, то она сделает все возможное для того, чтобы продолжить играть на достойном уровне. В этой ситуации много спорных моментов. Но, если учесть все те скандалы, которые сейчас происходят вокруг ВАДА и российского спорта, в целом, сложно сказать, что спорт в нашей стране вне политики. Все переплелось. Решение, вынесенное по делу о паралимпийской сборной – яркий пример того, что в нам относятся предвзято. (Любовь КОНЯЕВА)