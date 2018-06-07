Екатерина Макарова: "Это большая честь стать номером один в парном рейтинге WTA"

Теннисистка Екатерина Макарова, которая вместе с Еленой Весниной возглавит парный рейтинг WTA, призналась, что для нее это большая честь. Россиянки поднимутся на первую строчку займут первую строчку рейтинга в понедельник, 11 июня.

- Это большая честь стать номером один в парном рейтинге WTA, - приводит официальный сайт WTA слова Макаровой.

Веснина и Макарова играют вместе с 2012 года. В паре они выиграли 12 трофеев, в том числе три турнира "Большого шлема" и золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Макарова и Веснина. Путь к вершине