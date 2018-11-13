16:26 | Теннис

Джон Иснер: "Мне надрали задницу"

Обсудить
0

Американский теннисист Джон Иснер признался, что не удивился своему поражению от Новака Джоковича на групповом этапе итогового турнира ATP (4:6, 3:6).

- Честно говоря, я не удивлен. Иногда нужно надеяться на то, что у него не пойдет игра. К сожалению, сегодня такого не случилось. Мне надрали задницу. Он победил довольно уверенно, - приводит слова Иснера журналистка Рим Абулли в своем Твиттере.

Все о теннисе - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...