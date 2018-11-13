Джон Иснер: "Мне надрали задницу"

Американский теннисист Джон Иснер признался, что не удивился своему поражению от Новака Джоковича на групповом этапе итогового турнира ATP (4:6, 3:6).

- Честно говоря, я не удивлен. Иногда нужно надеяться на то, что у него не пойдет игра. К сожалению, сегодня такого не случилось. Мне надрали задницу. Он победил довольно уверенно, - приводит слова Иснера журналистка Рим Абулли в своем Твиттере.

John Isner after loss to Djokovic: To be honest, I'm not surprised. Sometimes you got to hope he's a bit off. Unfortunately, I don't think that was the case tonight. I got my ass kicked. That was pretty comprehensive out there. – Reem Abulleil (@ReemAbulleil) 12 ноября 2018 г.

Все о теннисе - здесь