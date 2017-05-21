 Джокович проиграл Звереву в финале турнира в Риме. ТЕННИС. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:05 | ТЕННИС

Джокович проиграл Звереву в финале турнира в Риме

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Серб Новак Джокович проиграл в финале турнира в Риме немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 3:6. Для 20-летнего Зверева это был первый финал "Мастерса" в карьере. Также для него это четвертый титул в карьере и третий в этом сезоне.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Зверев А. (Германия, 16) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/roma/2017/1/1/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alexzander

Неожиданно. Зверев превращается в хорошего и стабильного теннисиста, вот и первый Мастерс, и впервые в 10.Ну , а Новаку, все таки вернуть свою команду, а гуру этого отправить куда подальше и все встанет на свои места!!!

19:18

oleg.bob

Саня, молодец, так держать!

19:18

marksan

Мои поздравления!

19:14