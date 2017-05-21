Джокович проиграл Звереву в финале турнира в Риме

Серб Новак Джокович проиграл в финале турнира в Риме немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 3:6. Для 20-летнего Зверева это был первый финал "Мастерса" в карьере. Также для него это четвертый титул в карьере и третий в этом сезоне.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Зверев А. (Германия, 16) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 6:4, 6:3