Джокович проиграл Звереву в финале турнира в Риме

Серб Новак Джокович проиграл в финале турнира в Риме немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 3:6. Для 20-летнего Зверева это был первый финал "Мастерса" в карьере. Также для него это четвертый титул в карьере и третий в этом сезоне.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Зверев А. (Германия, 16) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 6:4, 6:3
alexzander
Неожиданно. Зверев превращается в хорошего и стабильного теннисиста, вот и первый Мастерс, и впервые в 10.Ну , а Новаку, все таки вернуть свою команду, а гуру этого отправить куда подальше и все встанет на свои места!!!
19:18
oleg.bob
Саня, молодец, так держать!
19:18
marksan
Мои поздравления!
19:14