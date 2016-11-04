Джокович проиграл Чиличу в четвертьфинале турнира в Париже

Марин Чилич в четвертьфинале турнира в Париже в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 7:6). В следующем раунде хорватский теннисист встретится с американцем Джоном Изнером, обыгравшим своего соотечественника Джека Сока (7:6, 4:6, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 9) - Джокович Н. (Сербия, 1) - 6:4, 7:6 (7:2)