Джокович проиграл Чиличу в четвертьфинале турнира в Париже

Марин Чилич в четвертьфинале турнира в Париже в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 7:6). В следующем раунде хорватский теннисист встретится с американцем Джоном Изнером, обыгравшим своего соотечественника Джека Сока (7:6, 4:6, 6:4).
Париж (Франция)
Турнир ATP BNP Paribas Masters
Призовой фонд 3 748 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чилич (Хорватия, 9) - Джокович Н. (Сербия, 1) - 6:4, 7:6 (7:2)
Хрю-хрю
ЧМОка, не будь балаболом, скинь скриншот своей триумфальной ставки.
22:26
Я из Волгограда
ЧМОка, я может чего-то не допонял в твоём комменте, объясни,не побрезгуй. Что ты имеешь в виду,когда пишешь - "из уважения к личке надо было 1,8/2,2 давать"? Просто до сегодняшнего дня личка у них была 14-0 в пользу Джоковича.
21:46
Florida9
Непонятно на что рассчитывает : подачи нет , второй подачей не рискует - подаёт свечки. При приёме не может активно принять второй мяч , принимает его хуже первого.Полное отсутствие физики . Занавес.
21:09
Айртон
Изи мани за 7,0.) Сомнений в победе Чилича не было никаких, т.к. Нолик сдулся окончательно, и с трудом дополз до 1/4.)) Буки лоханулись конкретно, здесь из уважения к личке надо было 1,8/2,2 давать.)) Энди, забирай королевский трон, он по праву твой!))
20:59
Florida9
Привычно наделал лужу подавая на гейм. Превратился в ничтожество.
20:57