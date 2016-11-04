20:49 | ТЕННИС

Джокович проиграл Чиличу в четвертьфинале турнира в Париже

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Марин Чилич в четвертьфинале турнира в Париже в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 7:6). В следующем раунде хорватский теннисист встретится с американцем Джоном Изнером, обыгравшим своего соотечественника Джека Сока (7:6, 4:6, 6:4).

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 9) - Джокович Н. (Сербия, 1) - 6:4, 7:6 (7:2)

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2016/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Хрю-хрю

ЧМОка, не будь балаболом, скинь скриншот своей триумфальной ставки.

22:26

Я из Волгограда

ЧМОка, я может чего-то не допонял в твоём комменте, объясни,не побрезгуй. Что ты имеешь в виду,когда пишешь - "из уважения к личке надо было 1,8/2,2 давать"? Просто до сегодняшнего дня личка у них была 14-0 в пользу Джоковича.

21:46

Florida9

Непонятно на что рассчитывает : подачи нет , второй подачей не рискует - подаёт свечки. При приёме не может активно принять второй мяч , принимает его хуже первого.Полное отсутствие физики . Занавес.

21:09

Айртон

Изи мани за 7,0.) Сомнений в победе Чилича не было никаких, т.к. Нолик сдулся окончательно, и с трудом дополз до 1/4.)) Буки лоханулись конкретно, здесь из уважения к личке надо было 1,8/2,2 давать.)) Энди, забирай королевский трон, он по праву твой!))

20:59

Florida9

Привычно наделал лужу подавая на гейм. Превратился в ничтожество.

20:57

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