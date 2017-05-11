17:13 | ТЕННИС

Джокович победил Лопеса в третьем круге турнира в Мадриде, Раонич проиграл Гоффену

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Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв в третьем круге испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:4, 7:5. В четвертьфинале он встретится с японцем Кеи Нишикори.

В другой встрече турнира канадец Милош Раонич уступил Давиду Гоффену.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Джокович (Сербия, 2) –  Ф. Лопес (Испания) – 6:4, 7:5

Гоффен (Бельгия, 9) – Раонич (Канада, 5) – 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Молодец Новак! Выиграл,хоть и нет команды и вообще занялся всевозможными учениями.....как то все это на сектантство все больше походит!

17:51