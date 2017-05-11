Джокович победил Лопеса в третьем круге турнира в Мадриде, Раонич проиграл Гоффену

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв в третьем круге испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:4, 7:5. В четвертьфинале он встретится с японцем Кеи Нишикори.
В другой встрече турнира канадец Милош Раонич уступил Давиду Гоффену.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Джокович (Сербия, 2) – Ф. Лопес (Испания) – 6:4, 7:5
Гоффен (Бельгия, 9) – Раонич (Канада, 5) – 6:4, 6:2
alexzander
Молодец Новак! Выиграл,хоть и нет команды и вообще занялся всевозможными учениями.....как то все это на сектантство все больше походит!
17:51