19:41 | Теннис

Джокович победил Димитрова и оформил путевку в 1/4 финала турнира в Лондоне


Сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах разобрался с болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:1) и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания).

Лондон (Великобритания) 

Турнир ATP Fever-Tree Championships 

Призовой фонд 1 983 595 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Новак Джокович (Сербия, WC) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:4, 6:1

За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с победителем французской пары Жюльен Беннето - Адриан Маннарио.

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