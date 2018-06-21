Джокович победил Димитрова и оформил путевку в 1/4 финала турнира в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах разобрался с болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:1) и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, WC) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:4, 6:1

За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с победителем французской пары Жюльен Беннето - Адриан Маннарио.