Джокович победил Димитрова и оформил путевку в 1/4 финала турнира в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах разобрался с болгарином Григором Димитровым (6:4, 6:1) и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, WC) - Григор Димитров (Болгария, 2) - 6:4, 6:1
За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с победителем французской пары Жюльен Беннето - Адриан Маннарио.
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