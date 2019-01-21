Джокович переиграл Медведева и вышел в четвертьфинал Australian Open

Серб Новак Джокович одержал победу над россияниным Даниилом Медведевым в рамках одиночного разряда четвертого круга турнира "Большого шлема" Australian Open – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Встреча длилась 3 часа и 15 минут.

Следующим соперником Джоковича по четвертьфинальной игре станет японец Кеи Никишори.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 15) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

Все об Australian open – здесь.

​