Джокович и Халеп - лучшие теннисисты года по версии ITF

Серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп признаны лучшими теннисистами мира (чемпионами мира) по итогам 2018 года по версии Международной федерации тенниса (ITF), информирует официальный сайт организации.

Для Джоковича это шестая подобная награда. Халеп получит ее впервые. Церемония вручения пройдет 4 июня в Париже во время Открытого чемпионата Франции.



- Для меня большая честь снова стать лучшим теннисистом по версии ITF, - отметил джокович. - Я особенно горжусь этим достижением после всего, что пережил в этом году. Тем не менее, часть меня всегда верила в то, что я смогу вернуться на вершину. Очень приятно присоединиться к Питу Сампарасу, который так же выиграл эту награду шесть раз.