Джим Курье: "В победе Халеп есть некий романтический налет справедливости"

Бывший теннисист Джим Курье отметил, что Симона Халеп заслужила победу на "Roland Garros" после двух неудачных финалов прошлых лет. Вчера румынка в трех сетах переиграла Слоан Стивенс - 3:6, 6:4, 6:1.



- Думаю, есть некий романтический налет справедливости в том, что Симона Халеп выиграла, и в том, как она это сделала, - сказал ITV Курье. - В прошлом году победа на "Roland Garros" была близка, но она упустила ее. Теперь уже Слоан Стивенс взяла первый сет и вела с брейком во втором, после чего Симона перевернула ход игры. Слоан великолепно провела турнир, но у меня было ощущение, что в третьем сете Халеп физически превосходила ее. Она заслужила эту победу.

Ранее Халеп играла в финалах "Roland Garros" в в 2014 и 2017 годах, оба раза проиграв. В первый раз Марии Шараповой, а во второй – Елене Остапенко.