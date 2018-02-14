Донской успешно дебютировал на турнире в Нью-Йорке

Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. Со счетом 7:5, 6:1 он победил представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса. За 1 час 23 минуты Донской выполнил 5 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

Во втором раунде Донской встретится с Ноа Рубиным (США) или Кеи Нишикори (Япония).

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - 7:5, 6:1

Жереми Шарди (Франция) - Стефано Травалья (Италия, Q) - 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

Петер Гойовчик (Германия) - Блаж Кавчич (Словения) - 6:4, 6:2