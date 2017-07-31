Дочь Кафельникова попросила отца не распускать сплетни

Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, в своем Твиттере обратилась к отцу. Девушка сфотографировалась со средним пальцем, который был сделан из соломинки, и попросила передать родителю, чтобы он перестал пускать сплетни.
– Передайте Е. А., что он достал своим Твиттером сплетни пускать, – написала Алеся.
Отметим, что после эта запись пропала из ее социальной сети.
Ад, наркотики, пиар. Что на самом деле произошло с дочерью Кафельникова
Serg19700
По глазам все видно.
13:45
Penziak
Ну да, такие вещи решаются внутри семьи. На какой эффект Кафельников рассчитывал? Чем ему помогут сочувствующие? Только воздух сотряс. А дочка та еще... Звезда, б..., подиума.
13:45