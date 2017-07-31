Дочь Кафельникова попросила отца не распускать сплетни

Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, в своем Твиттере обратилась к отцу. Девушка сфотографировалась со средним пальцем, который был сделан из соломинки, и попросила передать родителю, чтобы он перестал пускать сплетни.

– Передайте Е. А., что он достал своим Твиттером сплетни пускать, – написала Алеся.

Отметим, что после эта запись пропала из ее социальной сети.

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