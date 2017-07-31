13:06 | ТЕННИС

Дочь Кафельникова попросила отца не распускать сплетни

Скрин Твиттера Алеси КАФЕЛЬНИКОВОЙ.
Скрин Твиттера Алеси КАФЕЛЬНИКОВОЙ.
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Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, в своем Твиттере обратилась к отцу. Девушка сфотографировалась со средним пальцем, который был сделан из соломинки, и попросила передать родителю, чтобы он перестал пускать сплетни.

– Передайте Е. А., что он достал своим Твиттером сплетни пускать, – написала Алеся.

Отметим, что после эта запись пропала из ее социальной сети.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

По глазам все видно.

13:45

Penziak

Ну да, такие вещи решаются внутри семьи. На какой эффект Кафельников рассчитывал? Чем ему помогут сочувствующие? Только воздух сотряс. А дочка та еще... Звезда, б..., подиума.

13:45