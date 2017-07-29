01:50 | ТЕННИС

Дочь Кафельникова анонсировала выход своей песни

Инстаграм Алеси Кафельниковой. Инстаграм Алеси Кафельниковой.
Инстаграм Алеси Кафельниковой.

Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, в Инстаграме анонсировала выход собственной песни. На короткой записи в "Сториз" девушка стоит у микрофона в студии. Сроки появления композиции не называются.

Напомним, сегодня Кафельников оставил несколько сообщений в Твиттере, в которых намекнул на проблемы с дочерью. "Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Наркотики", - написал спортсмен.

Позже Алеся опровергла домыслы прессы о том, что отец пишет о ней. По словам девушки, у нее нет никаких проблем. 

А вот такую запись оставил в своем Инстаграме ее отец пять дней назад.

 

Sunday night настроение🤙

Публикация от Yevgeny Kafelnikov (@yevgenykafelnikov) Июл 23 2017 в 12:39 PDT

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий