Дочь Кафельникова анонсировала выход своей песни

Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, в Инстаграме анонсировала выход собственной песни. На короткой записи в "Сториз" девушка стоит у микрофона в студии. Сроки появления композиции не называются.

Напомним, сегодня Кафельников оставил несколько сообщений в Твиттере, в которых намекнул на проблемы с дочерью. "Я, отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Наркотики", - написал спортсмен.

Позже Алеся опровергла домыслы прессы о том, что отец пишет о ней. По словам девушки, у нее нет никаких проблем.

А вот такую запись оставил в своем Инстаграме ее отец пять дней назад.