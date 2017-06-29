Дмитрий Турсунов: "Я бы обыграл Серену Уильямс"

Российский теннисист Дмитрий Турсунов выразил мнение, что он переиграет американку Серену Уильямс. Недавно экс-первая ракетка мира Джон Макинрой заявил, что представительница США была в топ-700 мужского рейтинга. Россиянин на данный момент занимает 701-ю строчку.

– Это все равно что спрашивать, кто быстрее – самый быстрый мужчина или самая быстрая женщина. Теннис становился все более физическим видом спорта, поэтому женщине трудно соревноваться с мужчинами. Я могу быть не в лучшей форме, но в целом я лучше, чем показывает мой рейтинг. К тому же она беременна, а я нет. Никогда не слышал, чтобы Макинрой говорил откровенно глупые вещи. Он хорошо знает свое дело. Серена – невероятный игрок – взрывной, мощный, работоспособный. В этом он прав. Но, думаю, я ее обыграю.