Дмитрий Турсунов: "Я бы обыграл Серену Уильямс"

Российский теннисист Дмитрий Турсунов выразил мнение, что он переиграет американку Серену Уильямс. Недавно экс-первая ракетка мира Джон Макинрой заявил, что представительница США была в топ-700 мужского рейтинга. Россиянин на данный момент занимает 701-ю строчку.
– Это все равно что спрашивать, кто быстрее – самый быстрый мужчина или самая быстрая женщина. Теннис становился все более физическим видом спорта, поэтому женщине трудно соревноваться с мужчинами. Я могу быть не в лучшей форме, но в целом я лучше, чем показывает мой рейтинг. К тому же она беременна, а я нет. Никогда не слышал, чтобы Макинрой говорил откровенно глупые вещи. Он хорошо знает свое дело. Серена – невероятный игрок – взрывной, мощный, работоспособный. В этом он прав. Но, думаю, я ее обыграю.
Bossonn
Ты бредишь, Серена уже играла с мужчиной К.Браашем, который был с похмелья и пил пиво во время матча (211 место в рейтинге) и пролетела со свистом.
09:44
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Серена на пике формы обыгрывала бы и мужиков из десятки типа Бердыха или Раонича, причём в лёгкую.) Подача у неё на уровне, в районе двух сотен, физика тоже норм, а понимание игры на несколько порядков выше.) На классе бы делала!)) Ну а Турсунова вынесла бы под ноль, пусть даже не мечает лошара.))
08:11
shpasic
если только сейчас, перед родами.
07:27
Хрю-хрю
Похоже у Турсунова совсем крыша потекла раз рассуждает о матче с женщиной.
06:32