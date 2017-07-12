Директор турнира в Окленде: "Заинтересован в Шараповой меньше, чем в других"

Директор турнира в Окленде Карл Бадж признал, что возможное приглашение Марии Шараповой интересно ему, добавив, что есть другие теннисистки, которых он хочет позвать раньше. Соревнования пройдут в Новой Зеландии в начале 2018 года.

- Мне интересно пригласить Марию, но меньше, чем других игроков, - цитирует Tennis World USA Баджа. - Мы немного говорили с ее представителями. Шарапова популярна с маркетинговой точки зрения. Именно поэтому я хотел бы поговорить с ней. Но есть еще пара других теннисисток, с которыми я хотел бы договориться раньше.