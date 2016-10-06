Димитров - о Шараповой: "Каждый получает то, что заслуживает"

Бывший молодой человек Марии Шараповой Григор Димитров выразил мнение, что российская теннисистка заслуженно получила наказание за употребление запрещенного препарата мельдония. Так же он подчеркнул, что не сомневается, что ее возвращение на корт окажется успешным.

"Я понимаю, что бывают разные обстоятельства, но, тем не менее, ты всегда получаешь то, что заслуживаешь", – приводит Tennis World слова болгарина, который встречался с Шараповой более двух лет.

"Она боец. Вернется на корт и будет очень голодна до игры, очень взбудоражена и мотивирована", – добавил Димитров.

В начале марта россиянка объявила, что на протяжении 10 лет по совету семейного врача принимала мельдоний, с 1 января 2016 года включенный ВАДА в список запрещенных веществ. За нарушение антидопинговых правил теннисистка была дисквалифицирована на два года, но во вторник CAS сократил дисквалификацию до 15 месяцев. Шарапова сможет возобновить выступления после 26 апреля 2017 года.