10:38 | Теннис

Диего Шварцман: "Я уже играл с Надалем и имел много шансов"


Теннисист Диего Шварцман накануне встречи с Рафаэлем Надалем в 1/4 финала "Roland Garros" отметил, что уже не раз играл с испанцем и имел шансы для победы. 

- В этом году я уже играл с Рафой в матче 1/16 Открытого чемпионата Австралии, - приводит официальный сайт турнира слова Шварцмана. - Тогда я выиграл одну партию и имел много шансов в остальных сетах. У меня было много брейк-пойнтов и в большинстве геймов мне удалось навязать ему борьбу. 

Теннисисты играли друг с другом пять раз, все матчи закончились в пользу Надаля.

Встреча четвертьфинала "Roland Garros" между аргентинцем и испанцем пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

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