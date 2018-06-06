Диего Шварцман: "Раньше Марадона говорил мне "Эй, Дигито, поздоровайся с большим Диего"

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о своих отношениях с легендарным соотечественником, футболистом Диего Марадоной. На данный момент Шварцман играет на "Roland Garros", где в 1/4 финала встретится с Рафаэлем Надалем.

- Я в хороших отношениях с Диего Армандо. Раньше, встречая меня, он говорил: "Эй, Дигито (маленький Диего. – Прим. "СЭ"), поздоровайся с большим Диего", - приводит официальный сайт "Roland Garros" слова Шварцмана. - Когда я добрался до четвертьфинала US Open, он сказал, что я больше не Дигито. С того момента я стал большим Диего.

Отметим, на родине Шварцмана за невысокий рост – 170 сантиметров – называют El Peque, что означает Коротышка.

Матч между Шварцманом и Надалем пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.