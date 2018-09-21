Денис Шаповалов: "Надеюсь, еще сыграю в Питере пару раз"

Русский канадец Денис Шаповалов, который был "посеян" на St. Petersburg Open, под седьмым номером, в четвертьфинале вел у Мартина Клижана со счетом 6:3, 5:3, но проиграл семь геймов подряд и потерпел поражение со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

После матча он выразил надежду, что извлечет уроки из этого поражения и пообещал вернуться в Санкт-Петербург.

- Вы подавали на матч, но проиграли семь геймов подряд...

- Где-то внимание ушло, зажался. Он начал лучше играть. Два-три момента, и он перевернул игру. В третьем сете он начал действовать очень хорошо. И у меня энергия упала, и после этого тяжело было. Я вел в счете, и у меня был шанс выиграть, просто не сложилось. Конечно, хочется выиграть. Но мне всего 19 лет, и такие поражения - это урок на будущее. Нужно просто учиться на них.

- Будете ли приезжать в Петербург вновь и вновь?

- Да, надеюсь, что буду много тут играть. Этот город очень красивый, мне очень понравился. И турнир очень классный, мне все здесь помогают. Мне очень понравилось здесь играть. Надеюсь, приеду еще пару раз.

- Канада известна как хоккейная страна, но канадский теннис в последнее время прогрессирует. С чем это связано на ваш взгляд?

- Милош (Раонич), Вашек (Поспишил) и (Даниэль) Нестор помогли мне и Феликсу (Оже-Альяссим) почувствовать, что это возможно - быть канадцем, играть в теннис. Они дали нам почувствовать, что Канада - это не только хоккей, что можно играть в теннис и стать кем-то.