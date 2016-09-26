09:22 26 сентября | ТЕННИС

Дель Потро попал под систему полива на "Бомбонере"

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Хуан Мартин Дель Потро стал жертвой неприятного инцидента на стадионе "Бомбонера", сообщает goal.com. Теннисист стал героем полуфинала Кубка Дэвиса против Великобритании - победив в решающем матче Энди Маррэя, он вывел свою команду в финал. Теннисиста чествовали на арене его любимой команды "Бока Хуниорс" перед матчем против "Кильмеса". Когда он вышел на газон стадиона, где в этот момент находились и другие люди, внезапно включилась система полива, и теннисист попал под холодный душ.

Добавим, что игра закончилась разгромной победой "Боки" - 4:1.

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