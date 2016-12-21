23:57 21 декабря | ТЕННИС

Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины

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Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро был признан спортсменом года в Аргентине, выиграв награду "Олимпия-де-Оро", сообщает La Nacion. Эта награда вручается спортсмену по итогам голосования спортивных журналистов, и дель Потро получил ее уже во второй раз. В 2016 году аргентинец стал серебряным призером олимпийского теннисного турнира на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также помог команде победить в финале Кубка Дэвиса.

– Месси отличный претендент на награду, он делает невероятные вещи, – цитирует La Nacion дель Потро. – Может быть, немного несправедливо, что я получаю эту награду в этом году. Но знайте, что благодаря вашим сердцам, вашей доброте, мы делаем нашу страну лучше.

В ходе голосования дель Потро опередил форварда национальной команды и "Барселоны" Лионеля Месси.

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