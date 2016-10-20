Даниил Медведев: "Меня нисколько не отвлекало поведение Троицки"

Россиянин Даниил Медведев после победы в матче второго круга "Кубка Кремля" над Виктором Троицки (3:6, 6:3, 6:1) подчеркнул, что эмоциональное поведение соперника в концовке встречи не помешало ему одержать верх. По словам 20-летнего теннисиста, он старался придерживаться плана, что и помогло ему победить.

– Судя по счету, меня нисколько не отвлекало поведение Троицки в 3-м сете, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Я сосредоточился на своей игре, старался делать все для победы, так и получилось. Я разговаривал с тренером, с другими российскими игроками, они дали подсказки. Но только за счет подсказок победить нельзя, иначе соперник не входил бы в тридцатку сильнейших в рейтинге ATP. Я старался придерживаться плана, поэтому и победил.

Очень рад, что за меня пришло столько людей болеть, поддерживали хорошо. Это давало мне дополнительные силы. Чувствовал себя немного уставшим после первого сета, было много длинных розыгрышей.

Матч между Медведевым и Троицки продолжался 1 час 48 минут. Соперником россиянина в третьем круге турнира станет француз Стефан Робер.