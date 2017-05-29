Даниил Медведев: "Буду продолжать работать и надеяться, что все снова придет в норму"

Вторая ракетка России Даниил Медведев, не сумев завершить матч первого круга Roland Garros, рассказал о том, что происходило с ним в последние месяцы. Спортсмен сообщил, что ему диагностировали мононуклеоз.

– Обидно, что хорошо начали сезон, в рейтинге прилично поднялись, а тут такая напасть?

– Очень обидно, конечно. Еще и от того, что и здесь сетка была неплохая. Оправившись от травмы ноги, я упорно тренировался и, как мне кажется, показывал хороший теннис. Но сегодня меня все же не хватило. Буду продолжать работать и надеяться, что все снова придет в норму.

– Содерлинг рассказывал, что после мононуклеоза мог играть не более 70 минут. Потом начинался упадок сил.

– У меня никакого упадка сил нет. Я просто не готов выдерживать это. Но это не из-за болезни, а из-за недостаточной физики.

– Жаркая погода не добавила проблем?

– Нет. Здесь жарко, конечно. Но так будет все лето на всех турнирах. Что ж теперь?

– Каковы дальнейшие планы?

– Буду играть на траве все возможные турниры. Если не задержусь в Париже в парном турнире, уже на следующей неделе поеду играть Челленджер. На траве и физика не так уж сильно нужна. В прошлом году я хорошо играл на этом покрытии и сейчас надеюсь вновь начать показывать достойные результаты. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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