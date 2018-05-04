Даниэль, Шарди, Джазири и Джере вышли в полуфинал турнира в Стамбуле

Завершились матчи 1/4 финала турнира АТР в Стамбуле (Турция). В полуфинал вышли японец Таро Даниэль, француз Жереми Шарди, тунисец Малек Джазири и серб Ласло Джере.
Стамбул (Турция)
Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open
Призовой фонд 426 145 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Таро Даниэль (Япония) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - 1:6, 6:1, 6:4
Жереми Шарди (Франция) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:2, 6:2
Малек Джазири (Тунис) - Иржи Веселы (Чехия, 7) - 3:6, 6:4, 6:1
Ласло Джере (Сербия) - Паоло Лоренци (Италия, 5) - 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:3)
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