Даниэль, Шарди, Джазири и Джере вышли в полуфинал турнира в Стамбуле

Завершились матчи 1/4 финала турнира АТР в Стамбуле (Турция). В полуфинал вышли японец Таро Даниэль, француз Жереми Шарди, тунисец Малек Джазири и серб Ласло Джере.

Стамбул (Турция)

Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Таро Даниэль (Япония) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - 1:6, 6:1, 6:4

Жереми Шарди (Франция) - Томас Фаббиано (Италия) - 6:2, 6:2

Малек Джазири (Тунис) - Иржи Веселы (Чехия, 7) - 3:6, 6:4, 6:1

Ласло Джере (Сербия) - Паоло Лоренци (Италия, 5) - 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:3)