Циципас - о тренировке с Сереной Уильямс: "Она была лучше некоторых мужчин"

Грек Стефанос Циципас рассказал о совместной тренировке с американкой Сереной Уильямс. Теннисист тренировался с бывшей первой ракеткой мира на Кубке Хопмана.

- Она играла очень хорошо, - приводит журналист издания Inside Tennis слова Циципаса. - Возможно, даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне удалось тренировался. С ней непросто. К тому же, она очень интересный человек. Она поднимала много разных тем. Мы отлично провели тренировку.

Напомним, что Циципас вышел во второй круг Australian Open, обыграв итальянца Маттео Берреттини.

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