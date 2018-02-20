Чилич уверенно стартовал на турнире в Рио-де-Жанейро

Хорват Марин Чилич вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро. Со счетом 6:3, 6:2 он переиграл аргентинца Карлоса Берлока. Чилич выполнил четыре эйса и трижды взял чужую подачу, а также отыграл все три брейк-пойнта. Во втором раунде первый "сеяный" встретится с Гаэлем Монфисом (Франция) или Орасио Себальосом (Аргентина).
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 1 695 825 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 1) - Карлос Берлок (Аргентина, Q) - 6:3, 6:2
Фабио Фоньини (Италия, 5) - Томаз Беллуччи (Бразилия, WC) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:2
Гаштау Элиаш (Португалия, LL) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 5:7, 7:5
Дополнительная информация
Материалы других СМИ