Чилич уверенно стартовал на турнире в Рио-де-Жанейро

Хорват Марин Чилич вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро. Со счетом 6:3, 6:2 он переиграл аргентинца Карлоса Берлока. Чилич выполнил четыре эйса и трижды взял чужую подачу, а также отыграл все три брейк-пойнта. Во втором раунде первый "сеяный" встретится с Гаэлем Монфисом (Франция) или Орасио Себальосом (Аргентина).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 695 825 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 1) - Карлос Берлок (Аргентина, Q) - 6:3, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, 5) - Томаз Беллуччи (Бразилия, WC) - 6:7 (5:7), 7:5, 6:2

Гаштау Элиаш (Португалия, LL) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 5:7, 7:5