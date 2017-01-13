Четыре россиянки - в финале квалификации Australian Open

Четыре россиянки вышли в пятницу в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анастасия Комардина одержали победы в двух сетах. В решающем раунде квалификации Блинкова и Комардина сыграют друг с другом, а Куличкова встретится с американкой Беттани Маттек-Сэндз.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Призовой фонд 36 260 000 долларов. Открытые корты, хард

Квалификация

Женщины

Второй круг

ВИХЛЯНЦЕВА – Крайчек (Голландия) – 6:2, 6:3

БЛИНКОВА – Крунич (Сербия) – 6:2, 6:1

КОМАРДИНА – Мария (Германия) – 6:2, 7:5

КУЛИЧКОВА – Градецка (Чехия) – 6:3, 7:5

Заневска (Бельгия) – ЛЫКИНА – 6:4, 6:4