Четыре россиянки - в финале квалификации Australian Open

Четыре россиянки вышли в пятницу в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анастасия Комардина одержали победы в двух сетах. В решающем раунде квалификации Блинкова и Комардина сыграют друг с другом, а Куличкова встретится с американкой Беттани Маттек-Сэндз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Призовой фонд 36 260 000 долларов. Открытые корты, хард
Квалификация
Женщины
Второй круг
ВИХЛЯНЦЕВА – Крайчек (Голландия) – 6:2, 6:3
БЛИНКОВА – Крунич (Сербия) – 6:2, 6:1
КОМАРДИНА – Мария (Германия) – 6:2, 7:5
КУЛИЧКОВА – Градецка (Чехия) – 6:3, 7:5
Заневска (Бельгия) – ЛЫКИНА – 6:4, 6:4