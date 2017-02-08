01:35 | ТЕННИС

CAS отменил дисквалификацию врача, выписавшего допинг украинке Козловой

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CAS частично удовлетворил апелляцию украинского спортивного врача Елены Дорофеевой, которую ранее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITF. Международная федерация тенниса отстранила Дорофееву за назначение запрещенного препарата диметилбутиламина Катерине Козловой. Допинг в пробе украинки нашли в мае 2015 года, после чего она отбыла шестимесячную дисквалификацию.

Суд принял во внимание тот факт, что Дорофеева не входила в команду Козловой, поэтому не может считаться врачом, на которого действуют правила ITF. Требование украинки о компенсации в размере 400 тысяч евро было отклонено.

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