CAS отменил дисквалификацию врача, выписавшего допинг украинке Козловой

CAS частично удовлетворил апелляцию украинского спортивного врача Елены Дорофеевой, которую ранее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITF. Международная федерация тенниса отстранила Дорофееву за назначение запрещенного препарата диметилбутиламина Катерине Козловой. Допинг в пробе украинки нашли в мае 2015 года, после чего она отбыла шестимесячную дисквалификацию.

Суд принял во внимание тот факт, что Дорофеева не входила в команду Козловой, поэтому не может считаться врачом, на которого действуют правила ITF. Требование украинки о компенсации в размере 400 тысяч евро было отклонено.