Борис Собкин: "Шараповой будет сложно найти мотивацию"

Борис Собкин, тренер Михаила Южного, считает, что Марии Шараповой будет сложно вернуться в спорт. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Считаю вынесенный ранее срок дисквалификации Шараповой несправедливым, – сказал Собкин. – Это завышенное наказание, которое не соответствует тяжести проступка. По правилам, мельдоний можно было принимать до 31 декабря. Как оказалось, вещество сохраняется в организме на протяжении полугода. И все спортсмены, у которых в допинг–пробах был найден мельдоний, говорили о том, что они принимали его до 31 декабря, и им удалось избежать дисквалификации. Правда ли это, мы уже не узнаем. И только Мария призналась в нарушении. В этой ситуации наказание было неизбежным. Но оно несоизмеримо. После столь длительного перерыва Марии будет тяжело вернуться в спорт. Несложно начать играть в теннис – руки, ноги помнят, но гораздо сложнее найти мотивацию. (Любовь КОНЯЕВА)