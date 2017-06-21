Борис Беккер объявлен банкротом

Верховный суд Лондона объявил экс-первую ракетку мира Бориса Беккера банкротом, сообщает Daily Mail. Отмечается, что у немца внушительные долги, и, чтобы покрыть их, он продаст недвижимость в Испании, которая оценивается в 6 миллионов фунтов.

Адвокаты Беккера просили отложить слушание по делу о банкротстве Беккера, чтобы он успел продать недвижимость и выплатить долги. Однако представители фирмы "Эрбатнот Лэтэм", подавшие заявление о банкротстве, заявили, что дело уже откладывалось после первого слушания 28 апреля, а "убедительных доказательств", что он сможет выручить 6 миллионов за недвижимость, нет.

Общая сумма долгов не оглашается, отмечается лишь, что задолженность висит на Беккере с октября 2015 года.

Беккер в 1985 году в возрасте 17 лет стал самым молодым победителем Уимблдона. В общей сложности он выиграл шесть турниров "Большого шлема", 12 недель возглавлял рейтинг ATP и взял золото Олимпиады в Барселоне в парном разряде.