Беккер сравнил ракетку теннисиста с мячом Лионеля Месси

Знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о значимости ракетки для спортсмена. По его мнению, теннисист с ракеткой напоминает форварда "Барселоны" Лионеля Месси с мячом.

– Ракетка – это продолжение руки, – приводит Tennis World USA слова Беккера. – Если вы знакомы с вашей ракеткой, вы точно знаете, что с ней делать. Это похоже на игру на пианино или игру Лионеля Месси с мячом. Теннисист бьет по мячу и попадает в линию – он стремится туда попасть. Многие скажут, что это просто удача, но для лучших теннисистов мира это не случайность. Бренды производят новые технологии, придумывают новые дизайны, но большинство теннисистов против изменений.