Австралийский теннисист и тренер Мервин Роуз умер в возрасте 87 лет

Известный австралийский теннисист и тренер Мервин Роуз скончался в возрасте 87 лет, сообщается на официальном сайте Ассоциации тенниса Австралии. В качестве игрока он выиграл два турнира "Большого шлема" – Australian Open и Roland Garros, а также помог национальной команде выиграть Кубок Дэвиса в 1951 и 1957 годах. За игровую карьеру он поднимался на третье место в мировом рейтинге.

После завершения карьеры Роуз стал тренером. Он работал с австралийкой Маргарет Корт, американкой Билли Джин Кинг, испанкой Аранчей Санчес-Викарио. В 2001 году он был введен в Международный зал теннисной славы.