Австралия с Гавриловой проиграла Испании в Кубке Хопмана

В матче группового турнира Кубка Хопмана австралийцы уступили Испании – 1:2. Сперва хозяин корта в двух сетах обыграл Фелисиано Лопеса. Но затем Дарья Гаврилова, сменившая перед прошлым сезоном российское спортивное гражданство на австралийское, уступила Ларе Арруабаррене-Весино, а затем они вместе в паре проиграли испанцам в двух усеченных сетах.

Напомним, что Кубок Хопмана – традиционный выставочный турнир, в котором принимают участие команды, представляющие восемь стран. В каждую команду входят мужчина и женщина. Матчи между командами, соответственно, состоят из двух одиночных поединок и микста.

Кубок Хопмана

Австралия – Испания – 1:2

Киргиос – Лопес – 6:3, 6:4

Гаврилова – Арруабаррена-Весино – 5:7, 1:6

Киргиос/Гаврилова – Лопес/Арруабаррена-Весино – 0:4, 2:4