Анна Чакветадзе: "Шарапову опять не хватило на две встречи подряд"

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" поделилась мнением о поражении Марии Шараповой от Эшли Барти в четвертом круге Australian Open – 4:6, 6:1, 6:4.

– Эшли рвет темп, играет очень эффективно использует резаные удары, набрала неплохую форму. Но я знаю, как может играть Шарапова. Ее опять не хватило на две встречи подряд. Сегодня она играла иначе, чем с Возняцки. Мария не использовала свои шансы, хотя могла переломить ход матча. Раньше она всегда выигрывала такие матчи, была в этом настоящей королевой. Сейчас это пропало, – сказала Чакветадзе.

– В чем Барти была лучше Шараповой?

– Барти просто необычный игрок для женского тенниса. У нее хорошая подача, хорошие резаные удары. У нее вообще уникальная история: она же уходила из тенниса в крикет, а потом возвращалась. Наверное, Маше обидно проиграть такому игроку.

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