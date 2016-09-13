Анна Чакветадзе: "Сестры Уильямс? Все законно, ВАДА и ITF были в курсе происходящего"

Бывшая теннисистка сборной России Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" подчеркнула, что не видит ничего незаконного в ситуации вокруг сестер Серены и Винус Уильямс. Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз.

– Насколько я успела понять, на все препараты, которые принимали сестры Уильямс, было получено терапевтическое разрешение, – начала Чакветадзе. – То есть, и Серена, и Винус ставили антидопинговые службы в известность о своих болезнях, те рассматривали их случаи – и выносили заключение. Выходит, они посчитали болезни сестер достаточно серьезными, чтобы разрешить принимать эти препараты. В таком случае все законно, ВАДА и Международная федерация тенниса (ITF) были в курсе происходящего.

Да, препараты серьезные – есть гормональные, есть иммуностимуляторы. Но в тоже время мы знаем, что у Винус были проблемы с иммунной системой. Получается, соответствующие комиссии решили, что эти препараты были действительно необходимы спортсменкам. (Владимир ИВАНОВ)

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