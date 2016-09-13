Анна Чакветадзе: "Сестры Уильямс? Все законно, ВАДА и ITF были в курсе происходящего"

Бывшая теннисистка сборной России Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" подчеркнула, что не видит ничего незаконного в ситуации вокруг сестер Серены и Винус Уильямс. Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз.
– Насколько я успела понять, на все препараты, которые принимали сестры Уильямс, было получено терапевтическое разрешение, – начала Чакветадзе. – То есть, и Серена, и Винус ставили антидопинговые службы в известность о своих болезнях, те рассматривали их случаи – и выносили заключение. Выходит, они посчитали болезни сестер достаточно серьезными, чтобы разрешить принимать эти препараты. В таком случае все законно, ВАДА и Международная федерация тенниса (ITF) были в курсе происходящего.
Да, препараты серьезные – есть гормональные, есть иммуностимуляторы. Но в тоже время мы знаем, что у Винус были проблемы с иммунной системой. Получается, соответствующие комиссии решили, что эти препараты были действительно необходимы спортсменкам. (Владимир ИВАНОВ)
Анна Чакветадзе: "Не надо сравнивать случаи Шараповой и сестер Уильямс"
shu111
Допинг, оформленный правильным образом, допингом не является.
23:57 13 сентября
Mao11
Я всегда знал, что так называемые международные спортивные организации не включающие в себя представителей России это полностью прогнившие и агрессивные проамериканские агенты,никакого отношения к чистоте не имеющие,наглостью и лицемерием затмевающие гитлеровские высказывания.Америка всегда помогала фашистам и пользовалась ворованными у СССР и Европы деньгами. Ничего нет удивительного в том, что ВАДА разрешала принимать американцам допинг,они не скрывают, что им наплевать на остальной мир, Америка платит новыми только что напечатанными долларами.
23:53 13 сентября
Mao11
Главное это скрывалось и никто не заявлял о применении допинга как лечебного средства и это как раз и дает повод усомниться в правдивости оправданий ВАДА,наоборот как раз подтверждает, что ВАДА насквозь лжива и коррумпирована и не имеет права называться организацией борьбы за чистый спорт.
23:41 13 сентября
AlexTraktorChel
Аня сама не поняла как гениально она сказала) Если ВАДА заблаговременно знает о применении допинга, то все законно) А если еще и в терапевтических целях, то сам Бог велел))
23:01 13 сентября
tima the best
"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие!"
22:50 13 сентября
cska+
если больные, то надо вначале вылечиться, а потом заниматься профессиональным спортом.
22:45 13 сентября
tryam
конечно, я тебе сто справок дам, чтобы эту дурь мне продали) законно конечно) американцам можно колоться, по справкам)
22:37 13 сентября
spetrov
Анна, в том, что формально это было законно, никто вроде бы и не сомневается.
22:35 13 сентября