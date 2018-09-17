Андрей Ольховский: "Не скажу, что у Шараповой был провальный сезон"

Бывший теннисист Андрей Ольховский в интервью "СЭ" высказался по поводу того, что россиянка Мария Шарапова досрочно завершит сезон и не выступит на "ВТБ Кубке Кремля".

- Конечно, звезды всегда украшают любой турнир, - отметил Ольховский. - Было бы очень хорошо, если бы Мария приехала. Был бы еще один любопытный матч, на который можно было бы сходить. Но ВТБ Кубок Кремля - всегда интересный турнир, истинные болельщики все равно на него пойдут.

- Как оцените текущий сезон для Шараповой?

- Не скажу, что он провальный. С одной стороны, хорошо, что она вернулась на какой-то уровень. С другой - ожидали чего-то большего. У Марии были травмы по ходу сезона. Тяжело играть, когда ты не очень хорошо физически готов. Если она решила по здоровью завершить сезон, то хочется ей пожелать удачной подготовки к следующему сезону. (Игорь Новиков)

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